Министр внутренней безопасности США заразился коронавирусом

Заражение коронавирусом выявили во вторник у министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя ведомства Маршу Эспиносу.

"Министр Майоркас сегодня утром получил положительный тест на вирус COVID-19 после прохождения тестирования в рамках регулярного протокола перед поездками", - говорится в заявлении Эспиносы.

По данным представителя, Майоркас прошел полный курс вакцинации от коронавируса, и у него проявляются лишь небольшие симптомы заболевания.

"Он полностью вакцинирован, уйдет на изоляцию и будет работать из дома в соответствии с протоколами Центров по контролю заболеваний и медицинскими рекомендациями", - добавила Эспиноса.

Она отметила, что в настоящий момент проводится отслеживание контактов инфицированного.

Ранее планировалось, что Майоркас вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном отправится в Колумбию.