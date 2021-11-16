Байден выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден на начавшейся в понедельник онлайн-встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил важность международного сотрудничества в ключевых сферах. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мне кажется, что нам нужно установить некоторые основанные на здравом смысле защитные барьеры, чтобы ясно и честно говорить о том, в чем мы не соглашаемся, и совместно работать там, где наши интересы совпадают, особенно по жизненно важным глобальным проблемам, таким как изменение климата", - отметил американский лидер.

По словам Байдена, такой подход являлся бы примером "ответственного мирового лидерства" и не предполагал бы "одолжений какому-либо из государств". Американский лидер констатировал, что отношения США и Китая "оказывают значительное влияние <...> на весь остальной мир".

Как отметил президент США, "всем странам следует играть по единым правилам". Он подчеркнул, что США "всегда будут защищать свои интересы и ценности, а также своих союзников и партнеров".

По данным агентства Reuters, Байден подчеркнул, что власти США и Китая должны не допустить конфликта. Он также отметил, что надеется в следующий раз встретиться с Си Цзиньпином лично.

Власти США и Китая должны сделать все возможное, чтобы соперничество между государствами не привело к конфликту, заявил Байден.

"Наша обязанность - как лидеров Китая и США - гарантировать, что соперничество между нашими странами не перейдет в конфликт, намеренный или непреднамеренный. Только простая, прямая конкуренция", - сообщил президент.