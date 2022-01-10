Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 60 млн

Число случаев инфицирования коронавирусом в США преодолело отметку в 60 млн. Об этом свидетельствуют обновленные в воскресенье данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в Соединенных Штатах с начала эпидемии зарегистрировано 60 062 077 случаев заражения коронавирусом, 837 504 человека умерли от последствий заболевания.

С декабря 2021 года в стране ежедневно фиксируется более 100 тыс. случаев заражения в сутки. Заболеваемость стала расти после празднования Дня благодарения (25 ноября), когда миллионы американцев отправились навестить своих родственников и знакомых.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщили 20 декабря 2021 года, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в стране, на него приходится около трех четвертей случаев заражения. В ряде областей, в том числе на юго-востоке и на северо-западе США, доля заразившихся омикрон-штаммом превышает 90%.

Всего в мире, по данным университета, зафиксировано 306,6 млн случаев инфицирования коронавирусом, а от последствий заболевания умерли 5,4 млн человек. США продолжают занимать первое место по этим двум показателям.