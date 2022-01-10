ООН приветствует проведение переговоров России и США по безопасности

ООН пока еще изучает результаты переговоров в Женеве между представителями России и США, однако приветствует сам факт такой дискуссии на высоком уровне. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы изучаем, что было решено, - сказал он. - Мы всегда приветствуем диалог на высоком уровне, особенно между двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН".