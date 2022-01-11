США выделят более $300 млн на гуманитарную помощь Афганистану

США 11 января 2022 17:27 (UTC+04:00)
США выделят более $300 млн на гуманитарную помощь Афганистану

Соединенные Штаты выделят дополнительно более $308 млн и миллион доз вакцин от коронавируса в качестве гуманитарной помощи населению Афганистана. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе Белого дома, опубликованном на его сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты объявляют о новом пожертвовании на сумму более $308 млн в качестве гуманитарной помощи народу Афганистана. Общий объем гуманитарной помощи Афганистану от США с октября 2021 года достигает почти $782 млн", - говорится в заявлении. "В дополнение Соединенные Штаты предоставляют народу Афганистана один миллион дополнительных доз от COVID-19 через [механизм] COVAX, общее число [таким образом] составит 4,3 млн доз", - указано в пресс-релизе.

Как сообщили в Белом доме, Агентство США по международному развитию направит гуманитарную помощь через независимые гуманитарные организации в ответ на растущие гуманитарные потребности, усугубленные COVID-19 и недостаточным объемом оказываемых медицинских услуг, засухой, нехваткой продовольствия и зимним сезоном.

"Соединенные Штаты привержены поддержке афганского народа, и мы продолжаем рассматривать все доступные нам варианты. Мы поддерживаем народ Афганистана", - заявили в американской администрации.

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