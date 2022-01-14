Cолнечные электростанции в США поставили под угрозу редкий подвид пумы

Ученые из Флоридского атлантического университета увидели в безопасной для планеты энергии угрозу для уникального вида животных. Разрастающиеся в американском штате солнечные электростанции помешали размножаться флоридским пантерам, которые находятся на грани исчезновения. Как сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, результаты исследования опубликованы на сайте учебного заведения.

Специалисты изучили 45 существующих и запланированных солнечных парков во Флориде рядом с ареалами обитания пантер. Оказалось, что появление углеродно-нейтральных электростанций сократило так называемые «коридоры дикой природы» — свободные от искусственных препятствий зоны, где пантеры могут жить, гулять и заводить потомство.

По данным Национальной федерации дикой природы (National Wildlife Federation), в мире осталось чуть более пяти процентов исторической популяции флоридских пантер — от 120 до 130 особей.

Уничтожить занесенных в Красную книгу животных могут любые изменения в среде обитания, включая возведение необходимых людям построек или загрязнение атмосферы токсичными веществами. Самцам флоридских пантер необходимо не менее 500 квадратных километров для жизни и размножения, однако планы США по развитию возобновляемой энергетики в регионе ставят под угрозу безопасность животных — по оценкам экспертов, в следующем десятилетии мощность солнечных электростанций во Флориде вырастет с 1700 до 12,5 тысячи мегаватт.

Исследователи выяснили, что солнечные парки могут не только блокировать пути для перемещения пантер, но и быть травмоопасными для них. Некоторые электростанции обнесены заборами с колючей проволокой, об которую животные могут смертельно пораниться. Исследователи призывают энергетические компании учитывать при проектировании предприятий наличие альтернативных маршрутов для животных, чтобы исключить негативное воздействие на природу.