В США прошел новый тестовый полет гигантского двухфюзеляжного самолета

Американский гигантский двухфюзеляжный самолет Roc, предназначенный для воздушных запусков многоразовых гиперзвуковых планеров, в воскресенье совершил свой третий успешный испытательный полет, сообщила компания-разработчик Stratolaunch Systems, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Самолет с самым большим в мире размахом крыльев вылетел с аэродрома в пустыне Мохаве в штате Калифорния. Более четырех часов он выполнял различные летные маневры на высоте примерно 6,7 тыс. метров, после чего успешно приземлился, говорится в сообщении.

Размах крыльев двухфюзеляжного шестидвигательного самолета Stratolaunch достигает 117 метров, его длина составляет 73 метров. Масса самолета достигает 230 тонн, а максимальная взлетная масса - около 590 тонн. Максимальная дальность полета самолета с полной нагрузкой составляет 3,7 тыс. км.

Самолет испытывается в качестве воздушной платформы для запуска гиперзвуковых планеров многоразового использования под названием Talon-A, создаваемых компанией Stratolaunch Systems, в целях доставки грузов на орбиту. Длина Talon-A составляет 8,5 метра, ширина - 3,4 метра, масса - 2,72 тонны. Планируется, что после сброса с самолета-носителя планер сможет развивать скорость в семь Махов. После выполнения миссии Talon-A должен совершать посадку на обычную взлетно-посадочную полосу.

Как сообщили в компании, первый полет самолета с гиперзвуковым планером планируется осуществить в текущем году.

Полезная нагрузка, общая масса которой может достигать семи тонн, подвешивается между двумя фюзеляжами самолета Stratolaunch. Он способен выполнять полеты на высоте до 13,7 тыс. метров, с которой может сбрасывать ракеты, которые затем с помощью собственных двигателей будут выходить на орбиту.