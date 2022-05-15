Байден решил сократить дефицит бюджета США

Президент США Джо Байден заявил, что американские власти решили сократить дефицит бюджета страны на рекордные 1,5 триллиона долларов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.ru, американский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Байден отметил, что при его предшественнике, Дональде Трампе, дефицит увеличивался с каждым годом. «В этом году мы [администрация президента] находимся на пути к сокращению дефицита на 1,5 трлн долларов — самое большое сокращение за один год за всю историю», — заявил он.

Американский лидер подчеркнул, что сокращение дефицита бюджета — один из основных способов ослабить инфляционное давление.