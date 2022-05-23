Мэр Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение из-за дефицита детских смесей

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил в городе чрезвычайное положение из-за острого дефицита детских смесей. Соответствующий указ опубликован в воскресенье на сайте Нью-Йорка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мэр Нью-Йорка подписал указ о введении чрезвычайного положения в городе ввиду дефицита детских смесей. Этот указ уполномочивает Департамент защиты прав потребителей и работников Нью-Йорка не допустить рост цен на смеси",- говорится в документе.

В указе подчеркивается, что причиной нехватки детского питания в США стал отзыв продукции компании Abbott и последовавшее за ним временное закрытие предприятия компании - одного из крупнейших в стране, на котором производились детские смеси.

"Общенациональный дефицит детских смесей принес невообразимую боль и беспокойство семьям Нью-Йорка. Мы должны немедленно принять меры. Режим чрезвычайного положения позволит нам пресечь попытки розничных торговцев нажиться на кризисе, взвинчивая цены на продукт, являющийся товаром первой необходимости. Наше простое послание матерям и семьям, столкнувшимся с трудностями, звучит следующим образом: Нью-Йорк сделает все возможное, чтобы помочь вам в это непростое время", - приводится на сайте обращение мэра Нью-Йорка.

В воскресенье власти США в целях устранения проблемы нехватки детского питания в стране приступили к доставке этой продукции из-за рубежа на зафрахтованных Пентагоном коммерческих самолетах. "Министерство сельского хозяйства и министерство здравоохранения и социальных служб получили возможность использовать коммерческие самолеты, зафрахтованные Пентагоном, для доставки из-за границы детской смеси, соответствующей стандартам США в области здравоохранения и безопасности, чтобы она быстрее попала на полки [американских] магазинов", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

Острый дефицит детских смесей возник в США из-за нарушения цепочек поставок и массовых отзывов данного товара с рынка. По данным компании Datasembly, собравшей информацию от более чем 11 тыс. точек розничной продажи, в начале мая детских смесей на складах было на 43% меньше нормы. Республиканцы критикуют администрацию президента Джо Байдена (демократ) за запоздалые решения, хотя о потенциальных проблемах было известно еще в конце прошлого года. Ситуация на фоне высокой инфляции в США крайне негативно влияет на рейтинг популярности Байдена и его однопартийцев.