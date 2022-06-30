ВВС США испытывают новый шлем с дополненной реальностью

ВВС США начали тестирование прототипа «шлема будущего» для экипажей самолетов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Stars and Stripes.

По данным издания, разработкой занимается компания LIFT Airborne Technologies. Главная задача — оптимизировать шлемное оборудование для снижения нагрузки на шею и спину пилотов.

Особое внимание будет уделено адаптации шлемов для женских экипажей.

Для выбора прототипа, который был взят на испытания, было протестировано более 100 различных конструкций шлемов.

«В устаревших шлемах пилоты летали с оборудованием, не оптимизированным для них, особенно трудности испытывали женские экипажи», — сказал представитель командования ВВС Скотт Кота.