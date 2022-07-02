В Минфине США выразили надежду на прогресс по потолку цен на нефть из РФ в начале июля

Соединенные Штаты рассчитывают на достижение прогресса на переговорах по ограничению цен на нефть из России к визиту главы американского Минфина Джанет Йеллен в Азию, который начнется с поездки в Токио 12-13 июля. Об этом в опубликованном в субботу интервью газете Nikkei заявил ее заместитель Брайан Нельсон, курирующий финансовую разведку и борьбу с финансированием терроризма, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы надеемся, что продвинемся на переговорах о разработке [механизма] ценовых ограничений [к визиту Йеллен в Азию]", - сказал он, не уточнив сроки начала работы такого механизма.

Вместе с тем специалист считает, что Китай и Индия, нарастившие в последнее время импорт российской нефти, положительно воспримут такие меры. "Есть веские причины присоединиться к ценовым ограничениям, потому что они снизят стоимость нефти. От этого выиграют все страны, которые покупают нефть у России", - полагает Нельсон. Кроме того, утверждал он, это выгодно даже тем государствам, которые не присоединятся к упомянутому механизму.