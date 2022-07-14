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Япония и США провели крупные воздушные учения

США Материалы 14 июля 2022 07:12
Япония и США провели крупные воздушные учения

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Япония и США провели воздушные учения в небе над Тихим океаном. Об этом в четверг объявили воздушные Силы самообороны Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в учениях было задействовано более 50 единиц авиационной техники со стороны воздушных Сил самообороны страны и ВВС США. В частности, от американской стороны в них приняли участие четыре F-35A.

Подчеркивается, что целью учений была отработка различных тактических маневров и повышение уровня координации между воздушными Силами самообороны Японии и ВВС США.

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