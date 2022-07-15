Байден проведет отдельную встречу с саудовским принцем и министрами

Президент США Джо Байден и члены сопровождающей его в ходе поездки в Саудовскую Аравию делегации проведут в пятницу отдельную встречу с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и саудовскими министрами. Об этом свидетельствует распространенный в четверг Белым домом график американского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно этим данным, встреча Байдена и его делегации с наследным принцем и министрами состоится после окончания двусторонней встречи американского президента с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. "Президент и его команда примут участие в рабочей сессии с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом и саудовскими министрами", - говорится в документе.