Байден сказал о намерении США оставаться активным партнером стран Ближнего Востока

США не намерены покидать Ближний Восток, они останутся партнером для стран региона, заявил в субботу американский президент Джо Байден в Джидде (Саудовская Аравия) на встрече с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"США собираются оставаться активным партнером, вовлеченным в дела Ближнего Востока. Поскольку мир становится более конкурентным, а вызовы, с которыми мы сталкиваемся, - более сложными, мне становится все яснее, насколько сопряжены интересы США и успехи Ближнего Востока", - сказал он.