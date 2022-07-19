США сохраняют приверженность дипломатии в вопросе иранской ядерной программы - Госдеп

США считают, что дипломатия остается наиболее эффективным путем решения вопроса иранской ядерной программы, несмотря на сокращение срока возможного создания Тегераном ядерного оружия. Об этом заявил в понедельник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя заявление главы стратегического совета республики по международным отношениям Камаля Харрази о наличии у Ирана технических возможностей по созданию ядерного оружия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент привержен принципу, что Иран никогда не получит ядерное оружие. Мы продолжаем считать, что дипломатия остается наиболее эффективным путем для решения этой задачи. Мы продолжаем считать, что в данных рамках взаимное движение к выполнению Совместного всеобъемлющего плана по иранской ядерной программе остается наиболее выгодным и жизнеспособным вариантом. Мы продолжим двигаться по этому пути, пока это в наших интересах", - сказал он.

Прайс не стал отвечать на вопрос, согласны ли в Вашингтоне с оценкой Харрази технических возможностей Ирана, но отметил, что в Вашингтоне полагают, что срок создания накопления Тегераном материала для производства ядерной бомбы "составляет несколько недель или меньше" и "существенно меньше, чем кто-либо хотел бы видеть".