Белый дом разъяснил слова Байдена о его "заболевании раком"

Президент США Джо Байден в среду говорил о немеланомных опухолях кожи, которые ему ранее удалили, когда рассказывал про свое "заболевание раком". Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вот что имел в виду президент [Байден]", - написал он, указав на сообщение в сети микроблогов одного из редакторов газеты The Washington Post Гленна Кесслера. Журналист указал на опубликованный ранее медицинский отчет Байдена. Он напомнил, что еще до того, как демократ стал президентом, ему удалили немеланомные опухоли кожи. В документе при этом не говорится, что у хозяина Белого дома обнаружены онкологические заболевания.

Выступая в штате Массачусетс с речью, посвященной борьбе с последствиями климатического кризиса, Байден рассказал о том, "как болел раком" из-за ситуации с загрязнением окружающей среды в штате Делавэр, где он провел свое детство в середине прошлого века. Рядом с городом Клеймонт, где жил будущий президент, было много нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), и постоянно дул сильный ветер. "Когда мы переехали в Делавэр, я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил. <...> Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла [автомобиля]. Вот почему у меня и многих других людей, с которыми я вырос, - рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране", - сказал президент.

На заявление сразу же обратили внимание в СМИ и соцсетях, где подчеркивалось, что демократ говорил о состоянии своего здоровья в настоящем времени, а не в прошедшем. Поддерживающие Республиканскую партию издания при этом напомнили, что врачи связали появление у Байдена немеланомных опухолей с тем, что он в молодости проводил много времени на солнце, а не с НПЗ. Некоторые журналисты решили, что президент в очередной раз оговорился.

Байден, которому в ноябре исполнится 80 лет, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы, шутливо именуемые в США "байденизмами", иной раз проглатывает или смешивает концовки фраз. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, изготавливая в том числе предвыборные видеоролики, представляющие собой "нарезку" из тех или иных "байденизмов", чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности президента продолжать руководить Соединенными Штатами.