Ракета SpaceX вывела на орбиту 46 новых интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно вывела на орбиту очередную партию из 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Вывод на орбиту 46 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 10:39 по времени Тихоокеанского побережья США.

Примерно через час после запуска 46 спутников отделились от второй ступени ракеты на полярной орбите высотой до 320 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 560 км.

Это уже 53-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 4-й в нынешнем месяце. 24 июля ожидается еще один.

Интернет-спутники весом 290 кг каждый вошли в состав орбитальной группировки SpaceX. За все время SpaceX запустила уже 2904 интернет-спутника Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 2,6 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Тем временем многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 4-й раз, примерно через 8,5 минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в нескольких сотнях километров от базы в Тихом океане.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно было выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

На данный момент, компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Как утверждает SpaceX, интернет сеть Starlink доступна пользователям в 32 страх мира, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.