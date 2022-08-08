Байден заявил о праве Израиля на самозащиту от Газы

США поддерживают право Израиля на защиту от атак с территории сектора Газа. Соответствующее заявление сделал президент Штатов Джо Байден, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Он приветствовал объявление о прекращении огня между Израилем и радикалами в Газе.

"Я давно и неизменно поддерживаю обеспечение Израилем собственной безопасности, включая его право на защиту от нападений. В последние дни Израиль защищал свой народ от беспорядочных ракетных обстрелов, и Штаты гордятся оказанием поддержки израильской системе "Железный купол", которая перехватила сотни ракет и спасла бесчисленное количество жизней", - заявил Байден.

Напомним, что 5 августа армия Израиля сообщила о проведении в секторе Газа операции "Рассвет" против "Исламского джихада"*. Военные наносят удары по целям в секторе Газа. В самом же Израиле в 80-километровой зоне вокруг сектора Газа ввели чрезвычайное положение. Позднее сообщили о погибших здесь мирных жителях.

На фоне начала операции в секторе Газа власти Тель-Авива открыли в городе все бомбоубежища. Утром 7 августа был убит один высокопоставленный командир "Исламского джихада"* .