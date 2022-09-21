ФРС США третий раз подряд повысила ставку на 0,75 п. п., до 3-3,25%, как и ожидал рынок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Регулятор ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году до 0,2% с 1,7%, а также повысил прогноз по инфляции в США в 2022 году до 5,4% с 5,2%, в 2023 году - до 2,8% с 2,6%, в 2024 году - до 2,3% с 2,2%.

ФРС увеличила прогноз по уровню безработицы в 2022 году в США до 3,8% с 3,7%, а в 2023 году повысила до 4,4% с 3,9%.

Регулятор рассчитывает на дальнейшее повышение целевого диапазона ставки.