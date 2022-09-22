Tesla отзывает в США около 1,1 млн машин из-за проблем со стеклоподъемником

Американская компания Tesla отзывает около 1,1 млн электрокаров из-за неисправной работы автоматической системы закрывания окон. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отзыву подлежат транспортные средства моделей Model 3, Model Y, Model S и Model X. Год выпуска автомобилей варьируется от 2017-го до 2022-го в зависимости от модели. Управление указывает, что "закрывающееся окно может оказывать чрезмерное давление и защемить водителя или пассажира, что повышает риск получения травмы".

Корпорация Tesla основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.