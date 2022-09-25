ВС США отреагировали на запуск ракеты КНДР

Запуск баллистической ракеты КНДР не представлял непосредственной угрозы США и их союзникам в регионе. Об этом говорится в распространенном заявлении Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Согласно нашим оценкам, этот [запуск] не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников», — отмечается в заявлении.

Вместе с тем военные заявили, что подобные действия КНДР "дестабилизируют обстановку в регионе".