США исключили разрыв стратегического партнерства с Саудовской Аравией

Соединенные Штаты не рассматривают возможность отказа от стратегического партнерства с Саудовской Аравией в результате пересмотра двусторонних отношений с Эр-Риядом, которое в настоящее время проводит Вашингтон. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он заверил, что США не предъявляют Саудовской Аравии какой-то перечень конкретных требований, добиваясь от нее совершенно определенных шагов, отвечающих американским интересам. "Стратегические партнеры друг с другом так себя не ведут", - сказал сотрудник СНБ. "<...> Речь идет о стратегическом партнерстве, существующем 80 лет. И никто не говорит о его разрыве", - подчеркнул представитель Белого дома.

По его словам, Вашингтон расценивает сокращение объемов добычи нефти, на которое Эр-Рияд пошел в рамках объединения ОПЕК+, как "национальные решения, суверенные решения". "И мы уважаем все их. И мы, разумеется, уважаем те решения, которые недавно приняли саудовцы", - заявил Кирби. Между тем администрация США подвергла эти решения резкой критике и именно в свете них объявила о пересмотре отношений с правительством Саудовской Аравии.