Летевший из Лос-Анджелеса в ФРГ самолет вынужденно сел из-за загоревшегося ноутбука

Летевший из Лос-Анджелеса в город Франкфурт-на-Майне самолет авиакомпании Lufthansa экстренно сел в аэропорту Чикаго из-за загоревшегося у одного из пассажиров ноутбука. Об этом сообщил телеканал ABC 7 Chicago во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел поздно вечером в понедельник по местному времени. Канал приводит заявление германской авиакомпании, в котором говорится, что самолет "совершил незапланированную посадку" в международном аэропорту О'Хара в Чикаго в качестве "меры предосторожности".

"Причиной этому послужило небольшое возгорание в салоне самолета, возникшее из-за перегрева ноутбука пассажира. Небольшое возгорание было потушено в полете перед тем, как была осуществлена безопасная посадка", - отмечается в заявлении авиаперевозчика.

По его данным, никто из пассажиров на борту самолета не пострадал. Двоим бортпроводникам понадобилась медицинская помощь, поскольку они надышались дымом. Авиакомпания пообещала помочь пассажирам рейса и доставить их в конечный пункт назначения.