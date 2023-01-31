США приостанавливают выдачу лицензий американским компаниям на экспорт технологий в Huawei

Администрация президента США Джо Байдена прекратила предоставлять американским компаниям лицензии на экспорт технологий в Huawei. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Financial Times.

Как заявили осведомленные источники издания, министерство торговли США уведомило некоторые компании о том, что оно больше не будет выдавать лицензии на экспорт американских технологий Huawei.

Тем временем собеседники агентства Bloomberg сообщили, что администрация Байдена рассматривает возможность полного запрета на продажу американских технологий китайскому гиганту телекоммуникационного оборудования. Агентство отмечает, что некоторые чиновники в администрации Байдена выступают за запрет всех продаж Huawei, однако окончательное решение еще не принято.

По словам осведомленных источников, пока неясно, как скоро администрация может принять запрет на все продажи Huawei. Согласно некоторым из них, сроки принятия решения могут совпасть с четырехлетней годовщиной включения Huawei в "черный список".

Минторг США при экс-президенте Дональде Трампе в мае 2019 года включил Huawei в "черный список" компаний, угрожающих нацбезопасности. Американским фирмам было запрещено вести дела с компаниями из списка без специальных разрешений.