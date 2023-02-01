PayPal планирует сократить до 7% штата в ближайшие недели

Американская электронная платежная система PayPal планирует в ближайшее время сократить до 2 тыс. своих штатных сотрудников, что составляет 7% всего персонала. Об этом сообщается во вторник на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За последний год мы добились значительного прогресса в укреплении и реорганизации нашей компании, чтобы справиться со сложной макроэкономической ситуацией, продолжая при этом инвестировать в удовлетворение потребностей наших клиентов. <...> Реагирование на изменения требует от нас принятия трудных решений, которые повлияют на некоторых наших коллег. <...> Мы сократим наш персонал в мире примерно на 2 тыс. штатных сотрудников, что составляет около 7% от общей его численности. Эти сокращения произойдут в ближайшие недели", - говорится в заявлении руководства PayPal.

Ранее Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ инициировало судебное разбирательство в отношении PayPal по подозрению в ограничении ценовой конкуренции и препятствовании деятельности других компаний данного сегмента. PayPal является ведущей компанией на германском рынке по числу обслуживаемых онлайн-платежей.

Согласно данным Национальной ассоциации экономики бизнеса, около 20% американских компаний могут сократить штат сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Американский банк Goldman Sachs уже приступил к одному из крупнейших раундов сокращения 3,2 тыс. рабочих мест. Корпорация Microsoft заявила о планах уволить примерно 10 тыс. сотрудников в 2023 году. Такие меры, по мнению экспертов, обусловлены замедлением мировой экономики, а также стремлением потребителей снизить свои расходы на цифровые продукты после периода пандемии.