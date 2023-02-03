Байден встретился в Белом доме с королем Иордании

Президент США Джо Байден встретился в четверг в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II и обсудил с ним вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Ближнем Востоке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они подтвердили тесный и прочный характер дружбы между Соединенными Штатами и Иорданией, и президент поблагодарил Его Величество за тесное партнерство и ту роль, которую он и Иордания играют на Ближнем Востоке в качестве силы, способствующей стабильности", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома. Отмечается, что на встрече присутствовал также наследный принц Иордании Хусейн бен Абдалла.

"Президент подтвердил непоколебимую приверженность безопасности Иордании и ее экономическому процветанию в нынешних условиях региональных и глобальных вызовов", - подчеркивается в заявлении. Отмечается, что лидеры двух стран обсудили также вопросы палестино-израильского урегулирования.