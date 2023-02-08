США направили в Турцию более 150 спасателей в связи с землетрясением

Соединенные Штаты направили в Турцию свыше 150 спасателей для ликвидации последствий землетрясения на юго-востоке страны. Об этом сообщил во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"До настоящего времени мы направили в Турцию более 150 сотрудников поисково-спасательных служб. <...> Есть американские вертолеты, которые помогают Турции в усилиях по реагированию [на последствия удара стихии] в самых труднодоступных районах. Мы поддерживаем тесные контакты с турецким правительством", - сказал он на состоявшейся в Госдепартаменте встрече с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом.

"В Сирии у нас есть финансируемые США партнеры, которые занимаются гуманитарными вопросами и координируют помощь по спасению людей. Мы привержены оказанию такого содействия, чтобы помочь людям в Сирии оправиться от этой катастрофы <...>. Я хочу подчеркнуть, что данные средства, конечно, идут сирийскому народу, а не режиму. Это не изменится", - добавил Блинкен.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 894, пострадал 34 810 человек.