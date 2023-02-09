В Нью-Йорке в результате стрельбы у школы пострадали три человека

Три человека, в том числе двое школьников, получили ранения в результате стрельбы у старшей школы в Нью-Йорке в среду, сообщила газета New York Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, инцидент произошел около 14:00 по местному времени в Бруклине. В результате происшествия, огнестрельные ранения получили ученики 15 и 17 лет, а также 37-летний мужчина, они были госпитализированы.

Нападавший скрылся с места происшествия. Информации о возможной причине инцидента, а также личности нападавшего пока не приводится.