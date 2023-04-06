Google добавит в поисковик чат-бот с искусственным интеллектом

Корпорация Google планирует добавить функции разговорного искусственного интеллекта в свою поисковую систему. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal заявил глава компании Сундар Пичаи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Смогут ли люди задавать вопросы поисковику и взаимодействовать с большими языковыми моделями в контексте поиска? Безусловно", - отметил Пичаи, отказавшись при этом ответить, когда пользователи получат свободный доступ к продукту.

Глава корпорации отметил, что Google с помощью новых моделей ИИ продолжит совершенствовать чат-бот на базе искусственного интеллекта Bard, представленный в феврале этого года. Корпорация разрабатывает новую технологию, чтобы эффективно конкурировать с Microsoft, которая ранее инвестировала $10 млрд в развитие чат-бота на базе ИИ ChatGPT, способного работать в диалоговом режиме и имитировать человеческий разговор. По мнению экспертов, с помощью этой технологии сервисы Microsoft смогут выполнять более сложные задачи, чем коррекция текстов.

В прошлом месяце Google открыл доступ к одной из своих крупнейших систем ИИ, языковой модели Pathways, для разработчиков на своем сервисе облачных вычислений.