Госдеп осудил ракетные обстрелы Израиля с территории Ливан

Вашингтон осуждает ракетные обстрелы территории Израиля и признает за ним право на защиту от агрессии. Об этом на брифинге в четверг заявил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы осуждаем запуск ракет из сектора Газа и Ливана по территории Израиля. Наша приверженность безопасности Израиля непоколебима. Мы признаем за Израилем законное право защищаться от любых проявлений агрессии", - сказал он.

Ранее в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала о запуске с ливанской территории по Израилю по меньшей мере 34 ракет, 25 из которых были перехвачены системой ПВО, еще 5 упали на территории еврейского государства. Информация о еще четырех пусках уточняется. По данным газеты Yedioth Ahronoth, в результате обстрела три человека получили легкие ранения. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху созвал срочные совещания с руководством силовых структур.