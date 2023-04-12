Блинкен заявил о готовности посетить Китай, "когда созреют условия"

Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что направится в Пекин, "когда созреют условия", при этом администрация Соединенных Штатов хотела бы укрепить каналы связи с Китаем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Важно продолжать искать пути укрепления [американо-китайских] каналов связи, - сказал шеф американской дипломатии во вторник на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином и их филиппинскими коллегами в Вашингтоне. - Что касается моего визита в Китай, когда созреют подходящие условия, я, конечно, буду с нетерпением ждать его".

"То, что я слышу от стран всего мира и что, по моему мнению, в значительной степени отвечает нашим интересам, заключается в том, чтобы мы ответственно управляли отношениями с Китаем. И наша цель - мир, безопасность, стабильность, создание возможностей; не ввязываться в новую холодную войну, не сдерживать Китай", - подчеркнул Блинкен, отвечая на вопрос об американо-китайских разногласиях.