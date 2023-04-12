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Блинкен назначил нового официального представителя госдепартамента

США Материалы 12 апреля 2023 03:44 (UTC +04:00)
Блинкен назначил нового официального представителя госдепартамента

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Новым официальным представителем госдепа станет Мэтью Миллер, сообщил глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня я назначаю Мэтью Миллера следующим представителем госдепартамента. Я извлек огромную пользу из мудрости Мэтта, его опыта работы в правительстве и его глубокого понимания внешней политики, когда он возглавлял работу по утверждению моей кандидатуры (на пост госсекретаря - ИФ)", - говорится в заявлении Блинкена.

Он отметил, что в первые месяцы войны в Украине Миллер присоединился к команде Совета национальной безопасности при Белом доме, где руководил правительственными коммуникациями и информационно-пропагандистской деятельностью по Украине.

"Ему не привыкать ориентироваться и общаться по сложным глобальным вызовам, подобным тем, с которыми мы сталкиваемся сегодня", - подчеркнул госсекретарь.

Ранее сообщалось, что прежний официальный представитель госдепа Нед Прайс покинет свой пост и перейдет на другую должность в ведомстве.

"В этом месяце Нед Прайс покинет пост пресс-секретаря госдепартамента (...). Он продолжит служить в госдепартаменте в моем непосредственном подчинении", - говорится в заявлении Блинкена от 8 марта.

По информации телеканала NBC News, Прайс покинул пост 17 марта. Обязанности пресс-секретаря госдепартамента временно исполнял его заместитель Ведант Патель.

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