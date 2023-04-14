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Байден заявил об ограничении в США распространения секретной информации из-за утечки

США Материалы 14 апреля 2023 21:18 (UTC +04:00)
Байден заявил об ограничении в США распространения секретной информации из-за утечки

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Американское правительство ограничит масштабы доступа госслужащих США к секретной информации в свете нынешней утечки материалов Пентагона. Об этом говорится в опубликованном в пятницу письменном заявлении президента США Джо Байдена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я отдал распоряжение нашему военному и разведывательному сообществу сделать шаги, чтобы укрепить безопасность "чувствительной" информации и ограничить ее распространение, и наша команда, отвечающая за национальную безопасность, тесно координирует действия с партнерами и союзниками", - отмечается в документе.

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