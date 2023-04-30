Байден подшутил над деловыми способностями Маска

Президент США Джо Байден во время вступления в субботу на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме подшутил над деловыми способностями предпринимателя Илона Маска, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Глава вашингтонской администрации отметил, что "обожает Национальное общественное радио" США (NPR). "Но не всем нравится Национальное общественное радио. Илон Маск написал в Twitter, что его следует лишить финансирования", - сказал Байден. "Самый лучший способ заставить Национальное общественное радио исчезнуть состоит в том, чтобы Илон Маск его купил", - отметил шутливо президент США. "И это в большей степени правда, чем вы думаете", - с улыбкой добавил он.

Согласно оценкам некоторых профильных СМИ, покупка Маском в 2022 году компании Twitter не была успешной с коммерческой точки зрения. Сразу после приобретения компании за $44 млрд предприниматель уволил значительную часть ее руководства. Ее доходы от размещения рекламы в одноименной социальной сети позднее значительно сократились. Газета The New York Times в марте 2023 года утверждала со ссылкой на внутреннюю переписку в Twitter, что теперь Маск оценивает стоимость компании примерно в $20 млрд.

Ранее в апреле представители Национального общественного радио сообщили, что его микроблоги в соцсети Twitter больше не будут обновляться из-за полученной пометки "проправительственное СМИ США". Администрация Байдена в связи с этим заявляла, что не сомневается в независимости NPR.

В интервью телеканалу Fox News Маск отметил, что не является "большим поклонником" Байдена, хотя и голосовал за него на предыдущих выборах президента США. Предприниматель является руководителем компаний Tesla и SpaceX. Согласно последним оценкам агентства Bloomberg, Маск сейчас занимает второе место в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в $165 млрд.