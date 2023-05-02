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Власти США отменяют с 12 мая обязательную вакцинацию от ковида для иностранцев

США Материалы 2 мая 2023 01:19 (UTC +04:00)
Власти США отменяют с 12 мая обязательную вакцинацию от ковида для иностранцев

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Американские власти отменяют с 12 мая требование обязательной вакцинации от COVID-19 для прибывающих в США иностранцев, а также федеральных служащих и подрядчиков. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы объявляем, что администрация отменит требования о вакцинации от COVID-19 для федеральных служащих, федеральных подрядчиков и международных авиапассажиров в конце дня 11 мая. В этот же день завершится чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения в связи с COVID-19", - говорится в документе.

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