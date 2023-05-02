В Белом доме исключили переговоры Байдена с Конгрессом США о недопущении дефолта

Президент США Джо Байден не намерен вести консультации с законодателями Конгресса о недопущении дефолта, который, по оценкам Минфина, может наступить в стране уже 1 июня. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он [Байден] четко заявлял, что предотвращение дефолта - конституционная обязанность Конгресса. Это не тот вопрос, по которому мы будем вести переговоры. При [предыдущем] президенте [Дональде] Трампе лимит задолженности повышался трижды. В этот раз не должно быть иначе", - отметила она, указав на необходимость повысить потолок госдолга "без каких-либо условий".

Жан-Пьер подчеркнула, что решение Байдена не вести переговоры с Конгрессом о недопущении дефолта в США не изменится.