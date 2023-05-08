Госдеп заявил, что передал Конгрессу достаточно данных об уходе США из Афганистана

Госдепартамент считает, что предоставил американским законодателям достаточно сведений, касающихся секретной дипломатической корреспонденции относительно решения США об уходе из Афганистана. Об этом заявил в понедельник заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол (республиканец, штат Техас) потребовал от госсекретаря США Энтони Блинкена предоставить возможность ознакомиться с телеграммой, направленной в июле 2021 года действующей вашингтонской администрации. Послание подписали более 20 сотрудников Госдепартамента, которые работали в американском посольстве в Кабуле. По сведениям СМИ, в этом письме дипломаты предупреждали о преждевременности вывода американских сил из Афганистана и об опасности перехода столицы страны под контроль радикального движения "Талибан". Маккол также потребовал разрешить законодателям рассмотреть ответ Блинкена на это послание. Республиканец заявил о готовности привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к законодательной ветви за отказ предоставить все запрошенные материалы.

"Жаль, что комитет по иностранным делам Палаты представителей продолжает добиваться этого после проведения засекреченного брифинга и предоставления в письменном виде краткого содержания телеграммы несогласных и ответа Госдепартамента, - отметил Пател. - По нашему мнению, брифинг и предоставленные нами материалы в достаточной мере соответствовали требованиям в том, что касается обоснованных запросов комитета по осуществлению надзора. Вместе с тем мы продолжим взаимодействовать с Конгрессом и комитетом относительно корреспонденции и подобных вопросов".

В марте Маккол под угрозой судебного разбирательства обязал Госдепартамент предоставить часть секретной дипломатической корреспонденции относительно решения об уходе США из Афганистана. Он направил Блинкену соответствующую повестку. Отказ выполнить такого рода требования со стороны Конгресса считается в США проявлением неуважения к законодательной ветви власти и может преследоваться в судебном порядке.