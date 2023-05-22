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Байден заявил, что разговор с Маккарти о повышении потолка госдолга США "прошел хорошо"

США Материалы 22 мая 2023 08:17 (UTC +04:00)
Байден заявил, что разговор с Маккарти о повышении потолка госдолга США "прошел хорошо"

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Президент США Джо Байден назвал хорошим телефонный разговор на тему повышения потолка госдолга со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти (республиканец от штата Калифорния).

Об этом сообщил в воскресенье пресс-пул Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, как прошел разговор с Маккарти, Байден сказал: "Он прошел хорошо, мы поговорим завтра". Американский лидер отметил это, вернувшись в Вашингтон из Хиросимы, где он принимал участие в саммите лидеров Группы семи.

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