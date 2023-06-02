Байден приветствовал одобрение законопроекта по потолку госдолга сенатом

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден выразил свою поддержку принятию законопроекта по повышению лимита государственного долга, утвержденного американским сенатом, передает Trend со ссылкой на Белый дом.

Он поблагодарил лидеров обеих партий в Конгрессе за быстрое рассмотрение данного вопроса.

Байден подчеркнул, что данное двухпартийное соглашение является значимой победой для американской экономики и народа. Он также отметил, что работа по данному вопросу продолжается, но соглашение представляет важный шаг вперед. Президент выразил готовность подписать законопроект и обратиться непосредственно к американскому народу.

Министр финансов Джанет Йеллен также приветствовала принятие законопроекта и подчеркнула его важность для сохранения доверия и кредитоспособности Соединенных Штатов. Законопроект, принятый сенатом, приостановит действие лимита государственного долга США до января 2025 года.