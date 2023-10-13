Проармянский сенатор Менендес и его жена объявлены иноагентами в США

БАКУ/Trend/ – Новое обвинение было предъявлено известному армянскому лоббисту в США, сенатору от штата Нью-Джерси Роберту Менендесу, которого в прошлом месяце обвинили в оказании политических "услуг" путем получения взятки.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщает The New York Times. Было отмечено, что на этот раз Менендеса обвиняют в том, что он действовал в качестве египетского агента во время работы в Комитете сената по международным отношениям.

Федеральные прокуроры выдвинули обвинение Менендесу и его жене Надин Менендес (Арсланян), а также третьему обвиняемому - Ваэлю Хане, обвинив их в организации работы сенатора в пользу Египта, без регистрации в министерстве юстиции.

Прокуроры попросили судью конфисковать квартиру в Нью-Джерси, которая была передана семье Менендес в качестве взятки, а также автомобиль Mercedes-Benz.

Было подчеркнуто, что указанные действия нарушают присягу Менендеса перед Сенатом в отношении веры и преданности Конституции США, что усилит давление на него, чтобы он ушел в отставку.

В обвинительном заключении упоминалось, что он явно нарушил запрет на деятельность государственных чиновников в качестве агентов иностранных сил.

"Похоже, что это первый случай в Соединенных Штатах, когда действующему сенатору предъявлено обвинение в неправомерном поведении в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов времен Второй мировой войны", — говорится в расследовании The New York Times.

Было подчеркнуто, что официальные лица ФБР и прокуроры, в обвинении выдвинутом в прошлом месяце против 69-летнего Роберта Менендеса, его жены 56-летней Надин Менендес (Арсланян), Ваэля Хана и двоих других бизнесменов, утверждали, что семья Менендес создала схему, используя репутацию сенатора в обмен на сотни тысяч долларов, золотые слитки и Mercedes-Benz, чтобы увеличить американскую помощь и военные продажи Египту.

В соответствии с новым обвинительным актом, в период с 2018 по 2022 год Менендес, его жена и Ваэль Хана встречались с египетскими официальными лицами в различных местах и договорились о том, чтобы сенатор действовал в качестве египетского агента в обмен на взятки.

Отмечается, что в мае 2019 года в стейк-ресторане в Вашингтоне (округ Колумбия) Надин Менендес (Арсланян) задала вопрос: "Что еще мой любимый может сделать для вас?". Однако на судебном слушании, состоявшемся в прошлом месяце, ни один из обвиняемых не признал себя виновным.

Было отмечено, что офис Роберта Менендеса распространил заявление по этому поводу.

"Всю свою жизнь я (потомок кубинских иммигрантов) был верен только одной стране - Соединенным Штатам, которую моя семья выбрала для жизни в условиях демократии и свободы. Обвинения, выдвигаемые одно за другим, не делают их правдивыми", - говорится в заявлении.

Менендес ушел с поста председателя Сенатского комитета по международным отношениям в прошлом месяце после того, как ему было предъявлено первое обвинение, но он не принял требование демократов уйти в отставку из Сената.

Вчера некоторые сенаторы от Нью-Джерси и Вашингтона пошли еще дальше и призвали проголосовать за его исключение из Сената.

В обвинительном заключении сенатору Менендесу было предъявлено обвинение в попытке убедить других сенаторов выделить 300 миллионов долларов американской помощи, написав письма от имени египетских правительственных чиновников.

Отмечается, что Роберт Менендес написал письмо по настоянию своей жены, а затем отправил его ей по личной электронной почте. Надин отправила его Ваэлю Хане, а последний переслал письмо египетским чиновникам.

В обвинительном заключении отмечается, что Роберт Менендес был полностью осведомлен о требованиях закона о регистрации иностранных агентов. Так, в свое время он попросил министерство юстиции провести расследование относительно того, нарушал ли бывший республиканский конгрессмен из Флориды указанный закон из-за его связей с Венесуэлой.

Следует отметить, что это не первое обвинение в коррупции против Менендеса. В 2015 году его обвинили в получении почти 1 миллиона долларов в виде подарков, дорогих поездок и пожертвований на политическую кампанию от богатого окулиста. Хотя дело было передано в суд еще в 2017 году, присяжные так и не смогли принять окончательное решение.

Напомним, что сенатор Менендес, который в настоящее время находится под следствием в США за коррупционные связи с армянским лобби, 13 сентября 2023 года выступил на слушаниях в Сенате с заявлением против Азербайджана.