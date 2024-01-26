Трамп назвал бессмысленным законопроект о защите южной границы США

БАКУ /Trend/ - Экс-президент США Дональд Трамп назвал бессмысленным законопроект о контроле на южной американской границе, над которым сейчас работает Конгресс США.

"Из-за фальсифицированных выборов и открытых границ наша страна находится в серьезной беде <...>. То, над чем сейчас работает Сенат, будет бессмысленным с точки зрения безопасности и закрытия границ", - написал он в четверг на своей странице в соцсети Truth Social, передает Trend.

Ранее газета USA Today информировала, что Трамп убеждает сенаторов-республиканцев не поддерживать договоренности, увязывающие ужесточение контроля на южной американской границе с одобрением Конгрессом дополнительной помощи Украине. Трамп, как уточняется, беседовал с несколькими сенаторами из числа республиканцев в среду, а также в минувшие выходные.

Как сообщил американский портал Punchbowl News, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл на этих консультациях отметил, что Трамп намерен в ходе своей предвыборной кампании уделить ключевое внимание проблеме нелегальной миграции в США.