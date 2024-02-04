Палата представителей США планирует рассмотреть проект по помощи Израилю

БАКУ /Trend/ - На следующей неделе в Палате представителей США планируется голосование по отдельному законопроекту, касающемуся предоставления военной помощи Израилю, передает Trend.

Сообщается, что предложенный законопроект включает в себя военную помощь для Израиля на сумму $17,6 миллиарда, а также "необходимое финансирование вооруженных сил США в ближневосточном регионе".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уверяет, что структура предложенного пакета помощи будет такова, что у демократического большинства в Сенате не будет оснований для отказа в его одобрении. Он также призывает Сенат к проведению оперативного рассмотрения законопроекта о предоставлении отдельного пакета помощи Израилю.