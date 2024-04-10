ХАМАС не дал окончательного ответа на предложения по соглашению с Израилем – Белый дом

БАКУ /Trend/ - Руководство движения ХАМАС пока не дало окончательного ответа на предложения о соглашении с властями Израиля, США стараются получить его как можно скорее.

Как передает Trend, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге, прошедшем в Белом доме.

"Официальные заявления ХАМАС не столь обнадеживают. Я разговаривал с премьер-министром Катара. Он пока не получил никакого ответа от ХАМАС. Я попросил премьер-министра получить ответ как можно скорее", - сказал Салливан.

Отметим, что 7 октября 2023 года на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.