Мадат Гулиев: В Азербайджане есть большие интересы других государств

27 мая 2017 09:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Другие государства имеют в Азербайджане большие интересы и, естественно, здесь есть и шпионы. Об этом в субботу сказал глава Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

"Информация о шпионской сети была передана нами в министерство обороны. Однако, эту операцию руководство министерства обороны осуществило по поручению уважаемого Президента Ильхама Алиева".

Глава СГБ сообщил, что другие государства имеют в Азербайджане большие интересы и, естественно, здесь есть и шпионы

"Но мы обезвреживаем их", - сказал Мадат Гулиев.

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