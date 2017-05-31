НОК назвал АМИ Trend лучшим информационным агентством (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана состоялась церемония награждения представителей СМИ, различных организаций и коллективов, принявших самое активное участие в освещении проекта Zəfər günləri ("Дни триумфа") в рамках IV Игр исламской солидарности Баку- 2017, сообщает Trend Life.

Премия вручалась в различных номинациях за освещение проекта Zəfər günləri ("Дни триумфа") в рамках Исламиады. АМИ Trend стал победителем в номинации "Лучшее информационное агентство". Напомним, что в рамках проекта Zəfər günləri ежедневно проходили традиционные встречи с победителями и призерами IV Игр исламской солидарности Баку- 2017. Нашим спортсменам со стороны представителей НОК и министерства молодежи и спорта, различных федераций и олимпийских чемпионов вручались ценные призы, они выходили в прямой эфир Lider TV, давали интервью СМИ, фотографировались, делились приятными впечатлениями. Ежедневно представлялась красочная шоу-программа с маскотами, танцевальными коллективами и звездами эстрады.

В церемонии награждения приняли участие вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде и вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азер Алиев.

Чингиз Гусейнзаде подчеркнул, что церемония открытия и закрытия Исламиады, организация соревнований прошли на самом высоком уровне, и это событие стало большим праздником спорта мира и дружбы, символом солидарности исламского мира.

"Проект Zəfər günləri был ознаменован триумфальным выступлением азербайджанских спортсменов. Азербайджан вновь вписал свое имя в историю мирового спорта, проведя на высочайшем уровне IV Игры исламской солидарности. Наши спортсмены стали лучшими на Исламиаде, порадовав азербайджанский народ своими яркими победами и завоевав рекордное количество медалей – 162 (75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых). Все успехи свидетельствует о большой заботе и внимании государства к спорту, направлены на достижение успехов на международной арене и являются очередным показателем того, что Азербайджан является спортивной страной в мировом масштабе", - отметил Чингиз Гусейнзаде.

Исламиада в Баку ознаменовалась еще рядом рекордов: в частности, в Исламских играх впервые приняло участие 54 государства, в Азербайджан прибыло свыше 2000 официальных представителей команд и технического персонала, соревнования освещало свыше 1000 представителей медиа, а трансляцию соревнований «Баку-2017» посмотрело свыше 1 миллиарда зрителей. Продлившиеся около двух недель соревнования, были организованы на 16 спортивных объектах - по 21-му виду спорта вели борьбу более трех тысяч атлетов, соревнуясь за 269 комплектов медалей.

Впервые проект "Дни триумфа" был реализован на первых Европейских играх Баку-2015 в честь успехов азербайджанских спортсменов.

(Автор: Вугар Иманов)