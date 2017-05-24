Азербайджанский банк должен Центробанку более 150 млн манатов (версия 2)

24 мая 2017 17:24 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Задолженность азербайджанского Bank Standard перед Центральным банком Азербайджана составляет 154 миллиона манатов, сказал в среду председатель Комитета кредиторов Bank Standard Акрам Гасанов.

По его словам, общее число объектов недвижимости Bank Standard составляет 33, из которых 24 - находятся в залоге у Центрального банка. В целом от продажи имущества банка планируется получить 42 миллиона манатов.

Гасанов также отметил, что обязательства Bank Standard перед физическими и юридическими лицами составляют около 1,2 миллиарда манатов.

"На сегодняшний день зарегистрировано 45 235 кредиторов Bank Standard. Из них 43 272 кредитора являются физическими лицами, обязательства перед которыми составляют 156 миллиона манатов. Число юридических лиц составляет 1 963, а обязательства перед ними составляют 1,043 миллиарда манатов", - сказал Асадов.

В состав Комитета кредиторов вошли девять физических лиц, представители Национального фонда поддержки предпринимательства, университета «Хазар», общественного объединения «Центр защиты прав азербайджанской молодежи», а также компаний Azercell Telecom, SOCAR Cape, SOCAR Marketing, Standard Insurance, GESCO, лизинговой компании UniLeazing, страховой компании Qala Life и небанковской кредитной организации FINCA Azerbaijan.

Лицензия Bank Standard была отозвана первого октября 2016 года, а четвертого октября банк объявили банкротом. С этого периода вкладчики банка получили компенсации на 436,6 миллиона манатов.

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