ЕБРР предлагает Азербайджану создать Агентство по работе с зарубежными инвесторами (версия 2)

30 мая 2017 15:39 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предлагает Азербайджану создать централизованное Агентство по работе с зарубежными инвесторами, сказала во вторник в Баку глава местного представительства ЕБРР Ивана Дуарте на конференции "Экономические реформы: достигнутые результаты и рекомендации".

По её словам, такое агентство могло бы в том числе предоставлять юридическую и консалтинговую помощь, помочь инвесторам получать различные разрешения в стране и так далее.

Дуарте затронула меры, реализуемые правительством в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), отметив, что ЕБРР приветствует создание в Азербайджане Агентства по работе с МСП, которое позволит правительству и частному сектору обмениваться мнениями, а также позволит помочь в проведении необходимых в этом секторе реформ.

«В профильной стратегической дорожной карте отражён вопрос повышения грамотности представителей МСП. Эта одна из тех сфер, на которых сегодня сосредоточен ЕБРР. Ежегодно мы проводим тренинги для представителей 50-60 компаний, а недавно мы начали усиленно работать с женщинами-предпринимателями. Мы хотим продолжить наши работы в этой сфере. У нас также большой опыт в финансировании проектов в рамках государственно-частного партнёрства и мы готовы делиться этим опытом, помочь в формировании необходимых правовых рамок», - сказала она.

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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