Брюс Ли и его азербайджанские друзья (ВИДЕО, ФОТО)

19 мая 2017 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В CinemaPlus 28 Mall прошла встреча автограф-сессия творческого коллектива комедийного художественного фильма "Брат Ли", сообщили Trend Life в пресс-службе картины.

Встреча с режиссерским составом и актерами фильма вызвала большой интерес любителей кино, которые фотографировались и делали селфи, задавали вопросы и получали автографы.

Фильм снят As Media və NR production. В главной роли играет Аббас Ализаде, который специально прибыл в Азербайджан из Афганистана, и не только внешне, но и своим умением напоминает легендарного бойца кунг-фу Брюс Ли. Причем, 22-летний Аббас воплотил в картине самого Брюс Ли, который, по замыслу авторов картины, воскресает и оказывается в Азербайджане. Съемки фильма прошли в Баку и регионах страны. Фильм изобилует спецэффектами и особыми трюками.

Режиссер - постановщик и автор сценария фильма - Ниджат Рзазаде, автор идеи - Руслан Исмайлов, главный продюсер - Сарван Аллахвердиев.

В ролях - заслуженные артисты Азербайджана Сабир Мамедов, Тевеккюль Алиев, Малахат Аббасова, почетный работник культуры Руфат Назар, актеры Илькин Мискерли, Джаваншир Магеррамов, Нофель Шахлароглу, танцовщица Оксана Расулова, исполнитель мейханы Огтай Кямиль, журналист Фуад Мадатов и другие.

С 12 мая фильм "Брат Ли" представлен во всех кинотеатрах Азербайджана.

Информационная поддержка - Trend, Day.az, Milli.az.

(Автор: Вугар Иманов)

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