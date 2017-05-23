Депутат парламента Грузии приговорен к 15 годам в ОАЭ

Уголовный суд города Рас-Аль-Хаймы (ОАЭ) приговорил экс-главу инвестиционного органа RAKIA Хатера Массаада, а также двух граждан Грузии, занимавших руководящие посты в компании, к 15 годам тюремного заключения, передает во вторник Грузия-Online со ссылкой на портал Gulfbusiness.

Хатер Массаад, Гела Микадзе и Георгий Джанашия обвиняются в хищении средств в особо крупных размерах.

Грузинские бизнесмены работавшие в компании RAKIA Georgia, также приговорены к выплате штрафа на сумму 17,2 миллиона долларов США.

Суд также обязал Микадзе и Джанашия вернуть компании RAKIA незаконно присвоенные суммы. Микадзе должен будет выплатить компании 12,8 миллиона долларов США, Джанашия - 4,4 миллиона долларов.

Судебное разбирательство проходило по делу о подписании и последующем аннулировании соглашения, о создании совместного предприятии между грузинским Морским портом Поти, (в то время 100 процентов порта принадлежало RAKIA) и компанией, именуемой Raystar Trade LLP. Данные договоренности заключались в период с 2010 по 2011 год.

По данным арабских СМИ, на время оформления соглашения с Raystar Микадзе и Джанашия были ее бенефициарами. В RAKIA об этом было известно только Массааду.

Обвиняемые, которые знали, что Raystar не сможет осуществить инвестирование, перевели от имени RAKIA 17,2 миллиона долларов на свои счета в Швейцарии.

Судебная тяжба длилась 6 лет.

Следует отметить, что Гела Микадзе является одним из шести депутатов парламента Грузии, представленных по партийным спискам от «Альянса Патриотов, Объединенной Оппозиции» (лидеры - Давид Тархан-Моурави и Ирма Инашвили).

В предвыборном списке альянса он значился как беспартийный экс-директор дочерних компаний инвесторов из ОАЭ - «Rakeen Development» и «Ras Al Khaimah Investment Authority Georgia«, а также СИЗ «Rakia Georgia«.

"Процесс идет. Это не скрытое дело. Сам Гела ответит на все вопросы. У него есть адвокаты", - сказала лидер "Альянса патриотов", депутат Ирма Инашвили.

С 2009 года ее 100-процентным владельцем и управляющим Свободной индустриальной зоной в городе Поти, была компания RAKIA Georgia Free Industrial Zone LLC, которая была основана инвестиционным фондом эмирата Рас Аль-Хайма (Ras Al Khaimah Investment Authority - RAKIA), и которая также владела портом Поти, 80 процентов акций которого продала в апреле 2011 года.

С сентября 2016 года владельцем 85-процентной доли Свободной индустриальной зоны Поти стало государство, а RAKIA сохранила там только долю в размере 15 процентов. Как сообщило в октябре Тбилисское бюро Радио «Свобода», RAKIA передала государству 85 процентов своей доли взамен на списание тех штрафов, которые были наложены властями за невыполнение обязательств по контракту.