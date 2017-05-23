Фейерверк по случаю 70-летия Каннского кинофестиваля отменен после теракта в Манчестере

23 мая 2017 20:05 (UTC+04:00)

Праздничный фейерверк, который должен был состояться сегодня вечером во французском Канне по случаю 70-летия международного кинофестиваля, отменен после трагедии в Манчестере, где в ночь на вторник теракт унес жизни десятков человек, передает ТАСС со ссылкой на сообщение организаторов смотра.

"Сегодня должен был быть фейерверк по случаю юбилейного вечера в честь 70-летия фестиваля, но из-за вчерашних событий (в Манчестере) он отменен", - сообщили в оргкомитете. При этом организаторы отказались уточнить, изменился ли в Канне режим безопасности после случившегося в Великобритании.

"Меры предосторожности в этом году и без того на беспрецедентно высоком уровне, все посетители фестиваля в этом могут убедиться ежедневно", - отметили в оргкомитете.

Ранее во вторник во Дворце фестивалей на набережной Круазет прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в Манчестере. На ступени парадной лестницы дворца вышли актеры, режиссеры, руководители оргкомитета мероприятия.

Как подчеркнул директор фестиваля Тьерри Фремо, этим жестом весь Канн и весь мир кино выражают солидарность с родными и близкими жертв и пострадавших, со всем британским народом. "Хочу высказать нашу солидарность с городом Манчестер. Мы должны показать, что не дадим себя сломить, что жизнь продолжается", - сказал он.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.

Каннский кинофестиваль является одним из старейших и престижнейших смотров в мире кинематографа. Он был задуман в 1939 году, однако его проведение оказалось сорвано началом в Европе Второй мировой войны. Впервые фестиваль прошел в курортном городе Канн на Лазурном берегу Франции в 1946 году, а ежегодно без перерывов он стал проводиться с 1951 года, а нынешний смотр стал 70-м по счету, по случаю чего в его программу была включена целая череда праздничных мероприятий.

Новости по теме
В Манчестере при взрыве пострадали около 120 человек
Европа 19:05
Концерты Арианы Гранде в Европе приостановлены после теракта в Манчестере
Европа 18:05
Певица Ариана Гранде сожалеет, что на ее концерте в Манчестере произошел теракт
Европа 07:34
Тереза Мэй назвала произошедшее в Манчестере ужасным терактом
Европа 06:18
Итоги Каннского кинофестиваля
Интересное 23 мая 2016 12:59
Азербайджанские фильмы представлены на 69-м Каннском кинофестивале
Культура 12 мая 2016 10:07
Золотая пальмовая ветвь присуждена картине "Дипан"
Интересное 25 мая 2015 11:04
В Каннах освистали фильм с Мэтью Макконахи
Интересное 16 мая 2015 08:54
На Каннском кинофестивале действует павильон Азербайджана(ФОТО)
Социум 15 мая 2015 13:40
Красная ковровая дорожка Каннского фестиваля: наряды звезд (ФОТО)
Стиль 14 мая 2015 08:46
Каннский кинофестиваль открывается во Франции
Интересное 13 мая 2015 09:48
Софи Марсо, Сиенна Миллер и Джейк Джилленхол войдут в жюри Каннского кинофестиваля
Интересное 22 апреля 2015 08:35
На Каннском кинофестивале развернут борьбу против селфи с участием кинозвезд
Интересное 17 апреля 2015 14:29
На Каннском кинофестивале действует азербайджанский павильон
Социум 20 мая 2014 16:44
Впервые азербайджанский фильм включен в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля
Культура 17 апреля 2014 11:24
Директор киностудии "Азербайджанфильм" встретился в Каннах с продюсерами зарубежных стран (фото)
Социум 22 мая 2013 13:30
На Каннском кинофестивале будет действовать павильон азербайджанского кино
Культура 15 мая 2013 16:34
Азербайджано-итальянский фильм будет представлен в программе Каннского кинофестиваля
Культура 16 апреля 2013 13:16